2023上市肥貓現形 宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）證交所今天公布2023年度上市公司董監酬金實際支領情形，其中2023年虧損，平均每位董監事酬金仍超過百萬元的上市公司有9家，宏達電當年度虧損新台幣33.95億元，每位董監酬金387.71萬元居冠。

證交所定期公布上市公司董監酬金支領情形與合理性說明，並特別點出虧損公司的董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，希望藉此達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。

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根據證交所今天公布的最新統計資料，2023年公司虧損，平均每位董監事酬金最高第1名為宏達電，平均每位董監酬金387.71萬元；第2名是友達，公司當年度虧損182.03億元，平均董監酬金364.5萬元；第3名群創，當年虧損186.42億元，平均董監酬金211.11萬元。

其他2023年虧損，平均每位董監酬金超過百萬元的上市公司還有榮成186.61萬元；無敵132.35萬元；富采131.86萬元；農林119.89萬元；錩新118.09萬元，和華安109.3萬元。（編輯：楊蘭軒）1140121