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大同首次買回庫藏股7萬5500張 提前執行完畢

2025/1/22 19:39
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（中央社記者潘智義台北22日電）大同公司繼6日宣布首次買回庫藏股，21日董事會再通過辦理現金減資，每股退還新台幣0.5元。大同今天公告已買回庫藏股7萬5500張，提前執行完畢。

大同6日公告預定買回庫藏股區間為42至70元，買回期間自1月8日至3月7日，預計最高買回8萬3000張，今天公告買回庫藏股執行完畢，已買回股份7萬5500張。

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大同6日表示，今年可望配發股利每股2元多一些，此為公司24年未分派股利之後，今年將首次配息，也將是有史以來首次買回庫藏股。公司章程已明定股利政策，未來配發股利不低於獲利60%。

大同積極活化資產，除去年9月認列芙蓉大樓處分收益，12月再處分北市復興南路不動產，處分利益在去年底前全數入帳，大同可獲約66.65億元利益；以股本233.95億元估算，每股獲利貢獻2.84元，今年可望實現配息承諾。（編輯：林家嫻）1140122

#大同
#庫藏股
#芙蓉大樓
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