期交所：期貨交易量拚4億口 DeepSeek是風險也是機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台灣期貨交易所今天上午舉行新春團拜，董事長吳自心表示，DeepSeek議題持續發展中，整體來看對資本市場既是風險、也是機會。吳自心期盼今年台灣期貨市場交易口數目標突破4億口，再創歷史新高。

台股今天農曆蛇年開市，不過在中國AI公司DeepSeek與美國總統川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股早盤一度重挫超過千點，回測半年線約22605點支撐。

吳自心在期交所新春團拜致詞指出，今年市場充滿風險，但期貨市場充滿機會。他在會後接受記者短暫採訪表示，今天台股現貨市場波動，期貨提供避險管道，希望整體資本市場共同發展。

觀察DeepSeek對市場影響，吳自心受訪表示，相關議題還在發展中，人工智慧（AI）科技創新，對未來半導體產業發展有很大影響，市場持續觀察，整體來看既是風險、也是機會。

展望今年期貨新商品規劃，吳自心透露，期交所持續與金管會證期局討論，規劃每年推出2項期貨新商品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年台灣期貨市場，吳自心表示，今年預期波動劇烈，預期交易口數可突破4億口，「一步步穩定向前」，希望每一年都有進步。

期貨公會理事長陳佩君致詞表示，2024年台灣期貨市場交易量達到3.95億口，距離期待突破4億口目標「雖不中、亦不遠矣」，仍創歷史新高，去年期貨商整體獲利也創歷史新高，期交所推出多元商品居功厥偉。她也期待，今年台灣期貨市場交易口數目標突破4億口，再創新高。（編輯：楊蘭軒）1140203