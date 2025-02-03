DeepSeek與川普關稅 吳東亮：台灣仍居AI供應鏈要角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）橫空出世，為全球AI產業投下震撼彈，美國總統川普下一步是否對台灣半導體產業加徵關稅也備受關注。台新金董事長吳東亮今天強調，台灣在全球AI供應鏈仍扮演關鍵角色，具競爭優勢，對今年發展抱持信心。

台新金於春節連假後開工日舉行新春團拜，由吳東亮率經營團隊出席，並透過實體及視訊連線，讓國、內外共18個據點一同參與。

對於金融市場關注的新新併，吳東亮表示，台新金與新光金合併案正邁向最後一哩路，這是台灣金融史發展重要里程碑，成功合併後，新金控資產規模將位列台灣金控業前段班，能更有規模地拓展市場，他期待未來台新新光金能透過更強大的團隊，提供客戶更多元優質的產品與服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近日除了DeepSeek橫空出世外，美國總統川普啟動關稅戰，2月起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅、對中國商品加徵10%關稅，並點名美國有98%晶片生意跑到台灣，下一步是否對台灣半導體產業加徵關稅備受關注。雙利空夾擊下，台股今天開紅盤失利，收盤重挫830.7點。

吳東亮坦言，DeepSeek橫空出世，對美國AI公司的ChatGPT造成重大競爭與威脅，另川普亦啟動關稅戰，顯示當下全球政經局勢充滿變數與挑戰，但台灣在全球AI供應鏈仍扮演關鍵角色，具競爭優勢，對於今年發展他仍充滿信心。（編輯：翟思嘉）1140203