台股漲99.25點
2025/2/4 13:44
（中央社台北4日電）台北股市今天收盤漲99.25點，為22793.96點，漲幅0.44%，成交金額新台幣4089.9億元。
加權指數開盤為22836.27點，盤中最高22934.31點，最低22720.62點；不含金融股指數19883.37點，漲112.93點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.14%、食品股跌0.25%、塑化股跌1%、紡織股跌0.23%、機電股漲0.95%、造紙股跌0.42%、營建股跌0.85%、金融股跌0.67%。
委買張數2014萬8102張，委賣張數1153萬677張，成交張數687萬648張。
收盤時上漲383家，下跌579家，持平93家。
成交量前5名個股為力積電、富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、國泰永續高股息、群益台灣精選高息。
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漲幅前5名個股為世芯-KY、華經、佳龍、揚智、邁達特。
跌幅前5名個股為健策、達興材料、宏達電、致茂、力積電。1140204
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