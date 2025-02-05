配合政策 壽險公會擬引導壽險資金投資節能專案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）為配合國家深度節能推動計畫，壽險公會向業界探詢投資有ESCO（能源技術服務業）產業參與的節能計畫專案可行性，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽及宏泰人壽等皆表示若有案源，願積極參與評估。

壽險公會日前邀集具多年碳管理和水資源管理實務經驗的友達宇沛永續科技股份有限公司，共商如何整合能源技術服務業、壽險業，並協助推動更多公營事業或具公共利益場址，例如醫療院所、公共運輸場站等，加入有能源技術服務產業參與的節能計畫專案。

壽險公會說明，為使壽險業進一步了解能源技術服務產業提供的能源技術服務內容、碳排管理資訊及未來壽險資金參與可行模式，公會今天舉辦研討會邀友達宇沛交流，期待後續吸引更多優質能源技術廠商加入，亦鼓勵全體壽險公司共同參與評估，讓壽險資金投入可行案源。

壽險公會指出，公會曾探詢國壽、富壽、新壽、全球及宏泰人壽等數家規模不等的壽險公司，業者皆表示，若有相關案源，有意願積極參與評估資金投入有能源技術服務產業參與的節能計畫專案可行性。

透過 Google News 追蹤中央社

壽險公會表示，鼓勵壽險業者率先就公司自用不動產引進節能技術，經公會初步調查，目前已有部分壽險業者以自用不動產與能源技術服務產業進行節能系統建置評估或已完成節能改造。

壽險公會說明，為積極推動深度節能政策，公會亦將同步洽合作保險理賠醫起通的醫事機構共同加入，例如台大醫院、國泰綜合醫院等，期盼帶動更多產業加入節能行列。（編輯：翟思嘉）1140205