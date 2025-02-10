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北市1.4萬戶下午停電逾7成修復 台電：變電所設備跳脫
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友達1月營收月減1成即將法說 群創月增3%

2025/2/10 17:53
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（中央社記者潘智義台北10日電）面板雙虎友達光電今天公布1月自結合併營收為新台幣216.4億元，較去年12月減少11.9%，年增17.4%；群創光電自結1月合併營收187億元，月增3.8%，年增13.1%。

群創光電統計，今年1月大尺寸面板合併出貨量共800萬片，較去年12月減少12%；中小尺寸面板合併出貨量共計2494萬片，月增1.5%。

友達即將在13日召開實體法說會，將成市場焦點。

觸控面板廠TPK-KY公布1月自結合併營收為44.9億元，較去年12月減少17.5%，較去年同期減少14.4%。

面板背光模組廠中光電公布1月自結合併營收約28.56億元，較去年12月合併營收36.75億元減少22%，較去年同期則減少10%。

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研調機構群智諮詢指出，中國農曆春節過後，全球面對更動盪的政治環境，美國對從中國進口產品增加10%關稅，並從2月開始執行，而對墨西哥的關稅政策延遲，關稅增加作為美國政府交涉的籌碼和手段，增加更大不確定性。

整體來看，全球電視面板市場需求短期穩健，第1季面板需求維持強勁。供應端，面板廠商按需生產策略持續，庫存處於可控水平，利用率恢復帶動供應能力提升，但並不會對第1季市場供需形成拖累。（編輯：翟思嘉）1140210

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群智
研調：12月電視面板需求增 淡季供需平穩
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