正義國宅都更改建案首度實價揭露 房仲：每坪達200萬

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（中央社記者何秀玲台北12日電）正義國宅都更改建案、台北大安區指標建案「Diamond Towers台北之星」首度實價揭露，根據房仲資料，去年11月買方購入同層2戶毛胚屋，共391.17坪，總價約新台幣7.53億元、單價240萬元；另一筆則為2023年11月交易，為150.1坪的毛胚屋，總價約3.08億元，單價204.86萬元，並包含300萬元的家具設備。

台灣房屋今天發布新聞稿，說明台北之星實價登錄概況。台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「Diamond Towers台北之星」為正義國宅都更改建案，分成3棟建築，A、B棟樓高30、31層，規劃150、300坪格局，C棟「台北星鑽」則為都更分回戶，基地位在捷運忠孝復興站旁，東區商圈生活機能、周邊明星學校等條件，成交單價能站上200萬元以上，買方以企業主居多。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計台北市指標型都更豪宅，除了台北之星之外，另有華固天鑄、華固名鑄和華固敦品，潤泰敦峰、聯合大於、聯合大哲和元大栢悅都擠身200萬元俱樂部，其中創下最高單價為元大栢悅，中樓層戶拆算車位後，創下每坪280萬元價格。

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台灣房屋表示，以台北之星為例，前身為正義國宅，整合耗時26年，當初銷售也定錨單價250萬元，據悉已有多戶成交，目前僅揭露2筆，近期陸續應還會有其他交易揭露。

台北之星揭露2筆交易皆由法人購買，第一建經研究中心副理張菱育指出，2023年7月「平均地權條例」上路，限制私法人購屋採許可制，因此近年豪宅交易，大多由自然人名義購買。這次2筆「台北之星」交易皆由法人購買，不排除是在預售期間購入，當時新制尚未上路，才會以法人持有。（編輯：潘羿菁）1140212