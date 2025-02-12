加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 證券

台積電鴻海熄火 台股震盪下跌94點失守5日線

2025/2/12 14:21（2/12 14:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）近來採取的關稅行動，台積電董事會也將首度移師美國召開。12日台積電、鴻海、聯發科等權值股熄火，終場台積電下跌10元，以1100元作收。中央社記者郭日曉攝 114年2月12日
市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）近來採取的關稅行動，台積電董事會也將首度移師美國召開。12日台積電、鴻海、聯發科等權值股熄火，終場台積電下跌10元，以1100元作收。中央社記者郭日曉攝 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天開高，早盤漲逾140點，盤中震盪翻黑，終場下跌94.30點，收在最低23289.75點，高低點震盪238點，失守5日線約23344點，23500點關卡也得而復失。台積電、聯發科、鴻海跌約1%，矽光子概念股重挫，機器人題材股與跌深反彈的塑化股相對亮眼。

台股今天開高震盪，早盤一度上漲逾140點，至23528點，但盤中漲幅回吐翻黑。

加權指數終場下跌94.30點，收23289.75點，成交值新台幣3699.49億元；電子股下跌0.69%、金融股上漲0.22%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.35%。

觀察盤面權值股，台積電今天終場下跌10元，收1100元，跌幅0.9%，聯發科、鴻海跌幅均超過1%。

矽光子概念股今天下挫，華星光跌停鎖住，聯鈞、聯亞跌幅約7%，上詮下挫4%，波若威下跌逾3%，環宇-KY下跌約2%。

中小型股活蹦亂跳，受惠機器人之眼與AR眼鏡等題材，光學股勁揚，亞光續強，佳凌、今國光漲幅逾8%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

塑化股反彈，台塑勁揚4.85%，台塑化漲逾3.7%，南亞、台聚、華夏、亞聚等漲幅逾2%。生技股走勢也相對搶眼，藥華藥漲逾7%，保瑞、泰福-KY漲約3%。

投顧分析指出，美國總統川普關稅政策多變，市場擔憂川普政府將對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，移師美國舉辦的台積電董事會，是否會祭出擴大對美投資等宣示，「拆彈成功與否」受到關注，也將是近期影響台股走勢的主要變數。（編輯：楊蘭軒）1140212

#川普
#台股
#台積電
#電子股
#聯發科
延伸閱讀
台積電2024年第4季股利每股4.5元 6/12除息川普關稅威脅 金融時報：台積電可能讓先進封裝赴美劉揚偉證實與日產大股東雷諾談股權 目的是合作非併購台積電員工分紅總額1405億元 平均每人逾200萬元MSCI成分股新增台光電、嘉澤 小型指數增星宇等10檔
川普
2太空人滯留太空站 NASA擬換太空船提前帶他們回來日相石破茂最快5月訪中 盼改善雙方關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：