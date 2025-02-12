台積電鴻海熄火 台股震盪下跌94點失守5日線

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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天開高，早盤漲逾140點，盤中震盪翻黑，終場下跌94.30點，收在最低23289.75點，高低點震盪238點，失守5日線約23344點，23500點關卡也得而復失。台積電、聯發科、鴻海跌約1%，矽光子概念股重挫，機器人題材股與跌深反彈的塑化股相對亮眼。

台股今天開高震盪，早盤一度上漲逾140點，至23528點，但盤中漲幅回吐翻黑。

加權指數終場下跌94.30點，收23289.75點，成交值新台幣3699.49億元；電子股下跌0.69%、金融股上漲0.22%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.35%。

觀察盤面權值股，台積電今天終場下跌10元，收1100元，跌幅0.9%，聯發科、鴻海跌幅均超過1%。

矽光子概念股今天下挫，華星光跌停鎖住，聯鈞、聯亞跌幅約7%，上詮下挫4%，波若威下跌逾3%，環宇-KY下跌約2%。

中小型股活蹦亂跳，受惠機器人之眼與AR眼鏡等題材，光學股勁揚，亞光續強，佳凌、今國光漲幅逾8%。

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塑化股反彈，台塑勁揚4.85%，台塑化漲逾3.7%，南亞、台聚、華夏、亞聚等漲幅逾2%。生技股走勢也相對搶眼，藥華藥漲逾7%，保瑞、泰福-KY漲約3%。

投顧分析指出，美國總統川普關稅政策多變，市場擔憂川普政府將對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，移師美國舉辦的台積電董事會，是否會祭出擴大對美投資等宣示，「拆彈成功與否」受到關注，也將是近期影響台股走勢的主要變數。（編輯：楊蘭軒）1140212