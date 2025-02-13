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台股漲109.66點

2025/2/13 13:45
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（中央社台北13日電）台北股市今天收盤漲109.66點，為23399.41點，漲幅0.47%，成交金額新台幣3774.93億元。

加權指數開盤為23263.28點，盤中最高23413.10點，最低23206.45點；不含金融股指數20417.80點，漲99.67點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.96%、食品股漲1.27%、塑化股漲2.61%、紡織股漲1.69%、機電股漲0.14%、造紙股漲2%、營建股漲1.22%、金融股漲0.31%。

委買張數2185萬4955張，委賣張數1224萬788張，成交張數726萬9013張。

收盤時上漲804家，下跌176家，持平79家。

成交量前5名個股為復華台灣科技優息、中鋼、元大滬深300正2、大成鋼、群益優選非投等債。

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漲幅前5名個股為太極、今皓、元禎、華邦電、威致。

跌幅前5名個股為康控-KY、圓剛、達邁、期街口布蘭特正2、今國光。1140213

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