台積電上漲25元 台股揚升352點收23505點
2025/2/17 13:42（2/17 13:51 更新）
（中央社記者張建中台北17日電）台股今天開高走高，指數終場收在23505.33點，上漲352.72點，成交值新台幣3634.21億元，站上所有均線。
台股指標台積電止跌反彈，上漲25元，收在1085元，貢獻大盤約201點。鴻海、聯發科、台達電、信驊和力旺等權值高價股走揚，電子類股指數上漲1.86%。
傳統產業股紛紛收高，包括水泥、塑膠、機電、造紙和航運類股指數上揚逾1%，為推升大盤反彈的動力。（編輯：楊蘭軒）1140217
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