台積電上漲25元 台股揚升352點收23505點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）台股今天開高走高，指數終場收在23505.33點，上漲352.72點，成交值新台幣3634.21億元，站上所有均線。

台股指標台積電止跌反彈，上漲25元，收在1085元，貢獻大盤約201點。鴻海、聯發科、台達電、信驊和力旺等權值高價股走揚，電子類股指數上漲1.86%。

傳統產業股紛紛收高，包括水泥、塑膠、機電、造紙和航運類股指數上揚逾1%，為推升大盤反彈的動力。（編輯：楊蘭軒）1140217