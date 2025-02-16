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川普政策反覆 法人：台股盤整須留意台積電對策

2025/2/16 10:40
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（中央社記者吳家豪台北16日電）美國總統川普政策反覆，牽動股市表現。投顧法人指出，台股仍維持區間盤整格局，目前川普主打對等關稅，並點名台灣搶走美國的晶片生意，可能調整晶圓代工廠台積電的待遇，需注意未來台積電因應方案。

川普（Donald Trump）對於晶片政策的反覆，導致台股14日終場跌246.8點，收在23152.61點，跌幅1.05%，失守10日均線支撐；台股上週跌325.66點，週線連2黑。

三大法人上週全數站在賣方，外資賣超新台幣304.71億元，投信轉賣小幅調節25.73億元，自營商減持26.72億元，三大法人合計賣超357.15億元。

永豐投顧分析，上週川普政策頻發，首先宣布要對進口到美國的鋼鐵、鋁普遍徵收25%關稅，隨後提出「對等關稅」概念，不過股市在政策頻繁推出的情境下，逐漸疲乏，美國股市波動減小，台股在季線之上盤旋，多空雙方都不敢出手，深怕川普政策又轉變。

永豐投顧指出，目前川普主打對等關稅，將所有貿易對手一網打盡，並指責台灣奪取屬於美國的晶片市場，對台積電頗多微詞，可能調整台積電的待遇，需注意未來台積電因應方案。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈說，台股持續受到國際市場不確定因素干擾，特別是川普的對等關稅談判、欲對台灣晶片課稅，以及推動台積電與英特爾合作的「台英配」傳言等，台股14日出現由晶圓龍頭大廠領跌的局面。

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杜欣霈表示，從基本面來看，1月上市公司營收仍創同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，等到川普政策趨穩後，投資情緒將回溫，人工智慧（AI）依舊為盤面焦點。

杜欣霈認為，近期可持續關注AI巨頭對於開源模型的態度、川普關稅後續細節以及邊緣裝置導入AI的進度，預期2025年震盪較劇烈之下，台股投資以選股不選市為主要策略，並聚焦邊緣AI及其他新趨勢產業。（編輯：林淑媛）1140216

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