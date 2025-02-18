台積電休兵 台股平盤附近震盪

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）美國川普政府擬對半導體加徵關稅，加上美國有意推動台積電與英特爾合作的市場傳聞，不確定性持續籠罩，台積電股價經昨天強彈後，今天再度休兵，台股平盤震盪。

截至10時38分，集中市場指數上漲47.32點，至23552.65點。成交值約新台幣1680.08億元。

觀察3大權值股，台積電平盤附近遊走，最多下跌5元至1080元；鴻海最多下跌1.5元至181元；聯發科最多下跌25元至1520元。

受惠美國鋼鋁關稅，以及俄烏合談有望帶來戰後重建商機，鋼鐵類股近期股價大漲，今天也休息整理，中鋼下跌近2%，大成鋼平盤整理。

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PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，台股持續受到國際市場不確定因素干擾，特別是美國總統川普的對等關稅談判、欲對台灣晶片課稅，以及針對台積電與英特爾的「台英配」各種傳言甚囂塵上，為台股帶來不確定性。

不過從基本面來看，1月台灣上市公司營收仍創下同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，期待川普政策趨穩後，投資情緒回溫，而AI依舊是盤面焦點。（編輯：楊蘭軒）1140218