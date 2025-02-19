超商減輕勞務量成趨勢 萊爾富推DIY果昔機

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（中央社記者何秀玲台北19日電）台灣的少子化問題，讓超商面臨人力短缺，推出自助服務減輕勞務量成趨勢。萊爾富迎戰大缺工時代，也看好蔬果飲品趨勢，今天宣布推出鮮切蔬果DIY果昔機，今年第3季將鋪設至500家店，鎖定住宅區和辦公商圈。萊爾富看好果昔自助服務，有望成為新型態小金雞。

除了萊爾富之外，統一超去年也在康橋門市設置DIY現打冰飲機，為亞洲超商首度自美國引進全新設備。全家2020年陸續設置消費者可自助兌換咖啡的「智能咖啡機設備」；OK超商則推出自煮鮮食「OKCOOK」，校園門市接受度高。

萊爾富數位行銷處協理施邦樑表示，今年1月推出全新自助式果昔機，銷售方式是由供應商預先將新鮮蔬果鮮切冷凍後裝袋，送達至萊爾富指定販售門市的架凍櫃冰存，消費者可自由挑選想購買口味，結帳後即可到自助機台製作現打果昔。

施邦樑說明，目前試營運2家店，銷售不到2個月，每天平均銷量約50杯上下，5月底前先鋪設至200家門市，單日業績有望破新台幣百萬元，在第3季前計劃達500家，會先鎖定咖啡銷售亮眼的門市為主，因來客數通常也較高。他認為，自助式服務將能減輕門市人力負擔。

統一超向中央社記者表示，2024年已在台南的康橋門市設置全新設備「繽FUN機」，可現打包含果昔、冰沙等超過40款冷飲品項，消費者點餐後現場製作，頗受南部消費者喜愛，單日最高可銷售超過200杯。

全家指出，為提升顧客體驗，2020年起陸續在門市設置「智能咖啡機設備」，目前已導入超過百家店舖，消費者可自助兌換全家APP隨買跨店取購買的咖啡，協助店舖尖峰時刻人潮分流、減少消費者排隊等候時間。

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此外，全家也在大型科技廠區、辦公商圈導入「左右雙溫層智能販賣機」，陳列鮮食、小吃、飲料、餅乾、泡麵等超過80款商品，目前導入近百座機台。

OK超商向中央社記者表示，自助服務主要以封閉型商圈為主。目前自助服務有「OKCOOK」自煮系列，顛覆過去消費者到超商只能買到微波食品的印象，強調自煮鮮食DIY，以學校銷售業績最佳，業績平均高於其他商圈5倍。（編輯：張若瑤）1140219