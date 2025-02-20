采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強

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（中央社記者張建中新竹20日電）采鈺董事長關欣今天表示，2025年上半年影像感測器和微型光學元件產品線互有消長變化，預期上半年營收將較2024年同期保持平穩，下半年隨著旺季營運逐步增強。

采鈺下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。受惠手機影像感測器因應農曆年節的提前備貨，以及安防影像感測器於下半年結束庫存調整，需求持續回補，使得采鈺第4季銷售較不受季節性因素影響，季營收新台幣26.9億元，季減2.3%。

在產品銷售和產能利用率穩定維持下，采鈺第4季毛利率33.9%，較第3季下滑2.2個百分點，稅後淨利5.57億元，每股純益1.76元，

采鈺2024年在影像感測器包括手機、車用、安防應用需求全面恢復，尤其手機影像感測器規格升級和公司客戶市占率提升帶動，全年總營業收達100億元，創下新高，年增38.2%。

隨著需求成長，產能利用率提升，加上有利的匯率貢獻和部分折舊費用減輕，采鈺毛利率自2023年的16.8%提升到30.5%，稅後淨利17.39億元，每股純益5.49元。

展望未來，關欣表示，隨著時序步入手機零組件供應鏈淡季，加上年度歲修，以及農曆年工作天數減少，預期2025年第1季市場需求將較2024年第4季減少，季營收將季減2位數水準，較2024年第1季同期則維持穩定。

關欣指出，2025年上半年手機市場將受到AI與邊緣運算功能增加帶動，加上多款品牌折疊機、超薄機推陳出新，與中國手機等消費性補貼政策刺激，手機銷售可維持穩定動能，手機的影像感測器有機會延續2024年規格升級，中國客戶受惠國產替代趨勢，需求穩定增長。

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車用影像感測器方面，受惠電動車自駕感測技術的升級與規格下放，每台車使用更多的感測器，平價的電動車也搭配了自動駕駛功能，使得車用影像感測器需求將持續增加。

關欣說，微型光學元件部分產品，由於終端主要手機品牌供應來源增加，影響需求，2025年上半年影像感測器需求以及產能利用將可維持穩定，微型工學元件將視客戶的需求狀況調整，2大產品線互有消長變化，預期2025年上半年營收將保持平穩，下半年隨著旺季營運逐步增強。（編輯：張均懋）1140220