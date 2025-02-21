德國歐洲無人機展 工研院盼建立台灣自主供應鏈

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（中央社記者顏若瑾杜塞道夫20日專電）工研院無人機研究團隊前進德國杜塞道夫參加歐洲無人機展，研究員張日陽表示，希望透過加強軟硬體，讓台灣有自主化的飛行速度控制器，盼能「全部台灣製、可外銷」，建立台灣的自主供應鏈。

「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（Xponential Europe）2月18至20日在德國杜塞道夫展覽中心舉辦，包括工研院在內的數十家台灣機構與廠商組團參展，展示台灣在無人機市場自主供應鏈的成果與潛力。

工研院資訊與通訊研究所技術副理葉時昊表示，工研院「人工智慧無人機隊」展示無人機5大應用方向，包括橋梁巡檢、路口檢測、遠洋低碳智慧漁搜系統、智慧倉儲，以及廣域大範圍快速建模系統。

葉時昊說，橋梁檢測傳統使用人工垂吊輔以工程車方式，使用無人機可取代高風險人力並優化效率。透過後台管理，無人機可以拍到橋底下的橋梁影像並加以標記，加上人工智慧的視覺辨識輸出穩定的類型。

路口檢測則是解析車流和車禍發生間的訊號，使用人工智慧分析車子流動的軌跡，目前在全台12個縣市69個路口進行測試。

葉時昊說，遠洋低碳智慧漁搜系統使用無人機的可視性動態回收技術，根據位移與上下晃動，修正降落軌跡，準確進行魚群規模與數量辨識，並能自主返航，「傳統直升機搜尋魚群的方式一年至少要18萬」，透過無人機可省下大筆成本。

工研院也在現場展出氫燃料電池與鋰電池。工研院材料與化工研究所經理謝登存表示，無人機依據應用端需求的種類，有不同的能源系統，氫燃料電池比傳統燃料電池環保，提供較長的續航里程；鋰電池則是在有限的空間與體積裡達到高能量、高功率的輸出。當起飛降落需要較大的瞬間電力時，氫燃料電池結合鋰電池可以達到所需能量密度。

在關鍵模組零組件部分，工研院開發無人機速度控制器和馬達。工研院無人機系統技術部研究員張日陽說，研究部門前身是馬達控制器，現在延伸到無人機系統，依據無人機系統機體，計算軸距、最大起飛重量等機體功率，設計出電子速度控制器。

他說，工研院希望透過加強軟硬體，讓台灣有自主化的飛行速度控制器，希望能達到「全部台灣製、做出外銷」，建立台灣的自主供應鏈。

台灣互宇向量公司執行長鍾宏彬帶著光纖陀螺進軍國際市場。鍾宏彬說，光纖陀螺應用在定位系統，透過慣性原理的內部穩定特定達到導航功能，也可避免假訊號干擾。

他說，例如從A點到B點方向固定，透過慣性導航增加無人機定位穩定度，用過去累積的資料，輔以地圖資料或是戰場資訊，就知道未來要去哪裡。

鍾宏彬表示，傳統定位系統易受外部干擾，透過光學原理測量旋轉與移動速度，進而將姿態儀模組化，讓無人機在飛行時，透過內部演算達到慣性飛行。

鍾宏彬大學就讀中央大學太空科學與工程學系，大四參與教授主持的光纖陀螺晶片計畫，踏入該領域並完成光電組碩博士，接著成立公司在2018年開始投入感測器導航元件。

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相較過去參加東歐展覽的經驗，鍾宏彬說，這次遇到較多目標性採購顧客，「顧客都很直接，確定口袋有多少錢」，他身為業者則依據顧客的目標、預算與任務需求，「炒個菜」。

鍾宏彬也指出，從俄烏戰爭進行3年的戰爭經驗看來，「每天要耗損很多無人機，但是無人機到底有沒有完成目標卻無法確定」，未來無人機存活率將成為投資考量。（編輯：陳慧萍）1140221

富蘭登科技展示的VTOL垂直起降無人機，採用複合式動力系統，最低負重5公斤起，可連續6至10小時飛行；在機腹與機尾備有攝影機，用於監視與偵查。中央社記者顏若瑾攝 114年2月21日

「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（Xponential Europe）工研院研究團隊與物流應用無人機。工研院材料與化工研究所經理謝登存（左）、工研院行銷傳播處何嘉綾（左2）、工研院無人機系統技術部研究員張日陽（中）工研院資訊與通訊研究所技術副理葉時昊（右）。中央社記者顏若瑾攝 114年2月21日