AFTEE：看好台灣今年先買後付市場規模逾400億

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（中央社記者羅元駿台北24日電）恩沛科技插旗台灣先買後付（BNPL）市場，推出「AFTEE先享後付」服務，恩沛科技今天表示，AFTEE在去年已達到損益兩平。同時，看好台灣BNPL發展，估今年整體台灣交易金額可達12.8億美元（約新台幣418億元）、年增14.4%。

恩沛科技總經理角元友樹今天出席媒體見面會時指出，AFTEE不斷累積交易筆數和相關數據，並持續優化風險管理能力，目前會員人數已突破160萬人。

AFTEE公關經理范君寧介紹，雖然這幾年BNPL風波不段，但AFTEE身為台灣市場開拓者，一直遵守並強化風險控管。除了利用大數據資訊分析財務風險提供客製化額度，依用戶還款情形進行動態額度管理、落實充分告知，也導入中華電信信用評等及預防不當使用等控制機制。

范君寧指出，2024年AFTEE會員人數突破160萬人、年增23%，訂單量年增34%，合作商戶也突破4000家。因使用場景的提升，讓用戶黏著度提升1.4倍，其中回購3次以上的用戶年成長23%。

范君寧表示，2024年台灣BNPL市場蓬勃發展，預估2025年將成長14.4%、金額達到12.8億美元（約新台幣418億元）。市場也預測，2025年至2030年台灣BNPL的年複合成長率將達10.4%。

AFTEE使用者以女性為大宗，占比達57%，其中年齡以30世代的中壯世代為主，其次為20世代。AFTEE觀察，超過5成的用戶每月結帳的金額落在新台幣3000元至5000元，以高頻小額消費為大宗。

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AFTEE補充，從2018年進入台灣後，在2024年達到損益兩平點。

AFTEE表示，展望2025年，先享後付持續朝向「雙戶策略」開拓用戶與商戶。針對用戶將持續讓黏著度提升、趨向日常消費的習慣養成；商戶部分，今年將積極與更多大型電商平台合作，並發展勞務、非實體服務選項等。（編輯：潘羿菁）1140224