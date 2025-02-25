金管會籲上市櫃公司修章程 訂盈餘提撥增加員工薪酬

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（中央社記者羅元駿台北25日電）為鼓勵上市櫃公司提升員工薪酬、共享經營成果。金管會今天表示，上市櫃公司應配合證交法，在今年股東會完成修正公司章程，明訂公司要以年度盈餘提撥一定比率給非經理人且薪資酬勞低於新台幣6萬3000元的基層員工，調整薪資或分派酬勞。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長高晶萍指出，證交法在2024年8月修正公布，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率提升基層員工薪酬。

高晶萍強調，上市櫃公司應在今年股東會完成章程修訂，公司的盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，方式可為固定數、一定區間或下限3種方式。

高晶萍指出，基層員工範圍是指非屬經理人且不低於經濟部公告的「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」所訂，目前基層員工定義的月薪數為低於6萬3000元。

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高晶萍表示，公司今年度於股東會完成修正章程後，之後年度若有盈餘將依照章程規定分配或調整薪酬。

高晶萍強調，截至最新共1034家上市公司和840家上櫃公司今年都要修正公司章程。金管會期透過立法宣示帶動台灣企業為基層員工增加整體薪資，以良性正向循環促成公司落實企業社會責任與永續發展。（編輯：林淑媛）1140225