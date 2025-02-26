台股漲116.83點
2025/2/26 13:45
（中央社台北26日電）台北股市今天開低走高，收盤漲116.83點，為23402.55點，漲幅0.50%，成交金額新台幣3683.61億元。
加權指數開盤為23221.84點，盤中最高23431.24點，最低23156.02點；不含金融股指數20396.23點，漲92.94點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.83%、食品股跌0.12%、塑化股跌0.38%、紡織股跌0.78%、機電股漲0.63%、造紙股跌0.05%、營建股跌0.84%、金融股漲0.87%。
委買張數2083萬4332張，委賣張數1207萬4774張，成交張數682萬5043張。
收盤時上漲438家，下跌494家，持平123家。
成交量前5名個股為華邦電、大成鋼、華晶科、華新、元大美債20正2。
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漲幅前5名個股為圓裕、聯發、三發地產、海華、麗臺。
跌幅前5名個股為聯華食、同泰、南茂、承業醫、迅得。1140226
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