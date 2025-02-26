中砂去年獲利寫次高 估今年2奈米鑽石碟銷售逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）中砂今天預估，今年2奈米用鑽石碟將逐季增加，預估鑽石碟銷售成長超過雙位數百分比。中砂公布去年歸屬母公司業主淨利新台幣10.35億元，創歷年次高，每股基本純益7.1元。

中砂受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，中砂指出，傳產機械工具機客戶需求將緩步回升，加上高階砂輪等需求增加，預期砂輪事業營收將小幅成長。

在鑽石事業，中砂指出，邏輯先進製程及記憶體客戶用鑽石碟持續成長，2奈米用鑽石碟將逐季增加，預估今年鑽石碟銷售成長幅度超過雙位數百分比。

在鑽石碟產能布局，中砂表示，去年單月最高出貨達4萬顆，去年底完成月產能增加至5萬顆，因應客戶今年潛在需求。

在晶圓事業，中砂預估，今年再生及測試晶圓平均單價將與去年持平，第3季起12吋總產能將增加3萬片至33萬片，今年中砂持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重，預估銷售年成長高個位數百分比。

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中砂下午也公布2024年財報，合併營收70.19億元，年增10%，創歷年新高，去年合併毛利率31.17%，年增0.73個百分點，營業利益率16.46%，年增0.96個百分點，稅後獲利10.35億元，年增21.46%，創歷年次高，每股基本純益7.1元。中砂去年第4季獲利2.39億元，每股純益1.62元。

中砂董事會今天通過擬配發現金股利2.7元，資本公積發放現金每股1.3元，將於6月19日股東會討論。（編輯：林家嫻）1140226