1月景氣燈號亮黃紅燈 國發會：景氣溫和成長

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天公布1月景氣燈號，由於綜合判斷分數一口氣減少4分，燈號揮別熱絡紅燈，退回黃紅燈。國發會表示，國內景氣維持溫和成長，但仍需密切關注後續變化。

在人工智慧（AI）需求暢旺，以及年節備貨效應助攻之下，去年12月景氣燈號亮出紅燈，今年1月又退回黃紅燈，但仍是不錯表現。國發會指出，領先指標經回溯修正後，轉為上升，同時指標也續呈上升，顯示國內景氣溫和成長。

國發會表示，1月分數為34分，月減4分，燈號轉呈黃紅燈。9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。（編輯：潘羿菁）1140227

景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷