電信三雄赴MWC 結盟愛立信、諾基亞共拓6G

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）「全球行動通訊大會」（MWC）今天起開跑，國內電信三雄歷年率團親征，皆積極結盟兩大電信設備廠愛立信、諾基亞，聚焦5G獨立組網、5G-Advanced網路演進、AI網路智慧管理，向6G邁進重要一步。

2025年「全球行動通訊大會」（MWC）在今天至6日於西班牙巴塞隆納登場，今年展會以「Converge. Connect. Create（融合、連結、創新）」為主題。

國內電信三雄率團親征，中華電信今年由董事長簡志誠率團親征，台灣大哥大董事長蔡明忠也再度領軍前往MWC，遠傳則以技術團隊出擊，除展現對年度通訊盛會的重視，也意味著在AI與5G擔綱關鍵字的現代，與國際大廠交流與連結與合作，才能奠基電信產業在數位時代的競爭力。

每年MWC展會，兩大關鍵電信設備與技術廠愛立信與諾基亞都是國內電信三雄積極結盟的對象。

中華電信表示，今年於愛立信展區聯合展示5G創新應用，聚焦AI網路智慧管理，結合數位分身和生成式AI（Gen AI），提升人潮密集情境下的網路資源使用效能，並更生動地展示5G網路切片完整的應用潛力。

中華電說明，雙方透過無人機和導入3D建模技術，打造基地台數位分身，針對高訊務基地台進行自動化調整和網路資源分配，可提升整體網路使用效能及增加網路容量近14%。

愛立信也在MWC展示與中華電信和新加坡電信（Singtel）三方合作成果，提供企業客戶隨需即用的網路切片開通服務，這個方案在台南建城400週年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」實證。

中華電信也與諾基亞攜手合作，推進5G-Advanced/6G技術，並透過人工智慧（AI）驅動創新，中華電信表示，導入諾基亞最新一代5G高性能無線電產品後，可實現達30%的能源節省，以及5G下載速率達到2.34 Gbps的新紀錄。

遠傳在今天與愛立信宣布共同簽訂「2025永續智慧網路演進」合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動人工智慧（AI）及B5G（Beyond 5G）技術發展，在「重塑連接價值」、「鍛造智慧網路」與「釋放未來潛能」3大要點進行更深度合作。

透過 Google News 追蹤中央社

同時，遠傳與愛立信已成功完成「台北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務測試，透過網路切片技術，讓下載速度較傳統網路服務提升近2倍。

台灣大預告，今年將於MWC展會間，與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，聚焦在AI網路運用、開發5G智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用3面向，在台灣大既有4G、5G網路上，引進AI RAN（Radio Access Network），並共同開發5G智慧服務技術，同時推動節能，進行智慧適配減少能耗。（編輯：楊凱翔）1140303