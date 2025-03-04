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中國反制美國再課稅 對美農產品加徵最高15%關稅
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台股開低反彈 終場下跌159點收22596點

2025/3/4 13:49（3/4 14:05 更新）
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台股4日早盤一度重跌近400點，之後反彈收斂部分跌幅，終場下跌159.37點，收在22596.88點。（中央社檔案照片）
台股4日早盤一度重跌近400點，之後反彈收斂部分跌幅，終場下跌159.37點，收在22596.88點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美國總統川普宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，引爆股市賣壓，台股早盤一度重跌近400點，之後反彈收斂部分跌幅，終場下跌159.37點，收在22596.88點，成交值新台幣4002.07億元。

3大權值股漲跌互見，台積電開盤股價就摜破千元大關，之後回升，終場下跌20元或1.96%，收在1000元。

鴻海終場上漲0.5元或0.29%，收170.5元，聯發科漲35元或2.38%，收在1505元。

廣達盤中率先翻紅，終場上漲8元或3.19%，收在258.5元，仁寶、緯創、英業達等大型科技股股價站回平盤之上。

軸承股王富世達昨天公布去年每股大賺17.9元，創歷史新高，且公司證實旗下液冷散熱快接頭已打入輝達AI伺服器供應鏈，今天亮燈漲停收在732元，激勵新日興、兆利、信錦等軸承類股全面收紅，成為台股盤面強勢族群。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，面對美股劇烈修正，台股這兩天的表現算是相對偏強，不過他提醒，關稅變數真正落幕前，台股上漲空間有限。

蔡明翰表示，美國總統川普的關稅政策，對經濟、股市一定會有影響，川普昨天宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，原本大家可能還心存僥倖，現在確定他是玩真的。然而加、墨關稅對台灣的直接影響還不是最大，接下來預計4月2日還有晶片關稅、對等關稅，前者對台灣衝擊大，後者影響範圍更是擴及全世界。（編輯：張均懋）1140304

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