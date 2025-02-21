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外資終止連2賣買超176億 加碼高股息ETF與金融股

2025/2/21 19:45
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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天上漲242.79點，收在23730.25點，外資及陸資買超新台幣176.85億元，終止連2賣，敲進高股息ETF（指數股票型基金）和金融股，以復華台灣科技優息買超3.96萬張最多。

台股今天開高反彈，權值股台積電回神，帶動電子類股表現，部分資金轉進重電和記憶體族群，加權指數漲勢擴大，終場收在23730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，站穩所有均線。台股本週上漲577.64點，週線翻紅。

籌碼部分，自營商今天買超42億元，投信賣超51.19億元，外資及陸資買超176.85億元；三大法人合計買超167.66億元。

觀察外資買超前10大個股，榜首為復華台灣科技優息（00929）3.96萬張，第2名為新光金2.11萬張，第3名中信中國50正2（00753L）1.82萬張。

外資買超第4至10名依序為玉山金、元大台灣價值高息（00940）、群創、聯電、復華富時不動產（00712）、英業達、凱基金。

投信賣超51.19億元，連4賣，主要調節金融及航運類股，以中信金賣超1.1萬張最多，其他入列賣超榜前10名的個股包括裕民、長榮航、聯鈞、長榮、聯發科、聯電、遠百、致伸、台達電。

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國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，市場最關心的還是川普關稅議題，原本預期2月開始課徵，時間已延後，利空沒有想像那麼強，有助股市慢慢轉為正向。

蔡明翰分析，今天台積電拉抬、電子股轉強，但電子成交比重約60%，尚未出現多頭重振信心跡象；人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）下週將公布財報，對股市會有比較大的影響，短線台股仍有震盪的可能性，不過中長線維持正向格局。（編輯：林家嫻）1140221

蔡明翰
台積電尾盤急拉 台股漲160點收在最高點23666點外資轉買回補93億元 敲進大成鋼2.62萬張最多
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