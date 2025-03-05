外資連7賣台股 持續調節台積電和鴻海
2025/3/5 16:43（3/5 17:33 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）權值股領軍，台股今天上漲275點收復半年線，不過外資賣超新台幣140億元，連7賣，投信連3買。外資連7賣台積電累計近10.74萬張，連6賣鴻海累計12.8萬張，與投信呈土洋對作。
台積電、鴻海、台塑四寶、中鋼等權值股領軍，台股今天終場上漲275.02點，收22871.9點，收復半年線，成交值新台幣3604.19億元。
三大法人合計賣超158.15億元，其中自營商賣超50.68億元，投信買超33.22億元，外資及陸資賣超140.69億元。根據統計，外資和自營商連續7個交易日賣超台股，投信連3買。
觀察外資買賣超個股動向，外資今天敲進群創、大同均超過3萬張，買超復華台灣科技優息ETF、中鋼、凱基金、元大台灣價值高息ETF、聯電等，均超過萬張。
外資今天調節永豐金和神達均逾1.8萬張，賣超中信金、群益台灣精選高息ETF、台新金、群益優選非投等債ETF等，各超過萬張。
根據統計，外資今天賣超台積電3679張，連7賣累計近10.74萬張；外資今天也調節鴻海1178張，連6賣鴻海累計12.8萬張。相較之下，投信連8買台積電，對鴻海連7買。
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台新投顧副總經理黃文清表示，市場對於川普關稅政策變數疑慮趨緩，正面解讀台積電擴大投資美國，台積電勁揚帶動台股反彈。
展望台股後市，黃文清指出，持續觀察川普是否在4月初宣布提高對等關稅名單，外資近期調節台股，布局相對謹慎，也取決關稅政策進展。（編輯：張均懋）1140305
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