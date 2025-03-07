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台積電回落至1000元 台股早盤挫百點至22611點

2025/3/7 09:15（3/7 09:30 更新）
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台股早盤下跌104點，滑落至22611點。（中央社檔案照片）
台股早盤下跌104點，滑落至22611點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北7日電）美股主要指數6日全面下挫，道瓊工業指數下跌427.51點，那斯達克指數下挫483.47點。台指期夜盤下跌343點，台股今天同步走低，早盤下跌104點，滑落至22611.41點，隨後由黑翻紅。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾4.5%，台積電今天回落至1000元大關，下跌5元，市值滑落至新台幣25.93兆元，影響大盤約40點。

鴻海、聯發科、信驊等權值高價股紛紛走跌，電子類股指數下跌逾0.5%。傳統產業股漲跌互見。（編輯：林家嫻）1140307

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