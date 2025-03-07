台股跌139.36點
2025/3/7 13:59
（中央社台北7日電）台北股市今天開低走低，收盤跌139.36點，為22576.07點，跌幅0.61%，成交金額新台幣3501.8億元。
加權指數開盤為22696.23點，盤中最高22747.11點，最低22542.08點；不含金融股指數19625.93點，跌111.83點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.48%、食品股跌1.12%、塑化股跌0.75%、紡織股漲0.49%、機電股跌0.6%、造紙股跌0.84%、營建股跌0.88%、金融股跌0.99%。
委買張數2058萬320張，委賣張數1159萬3520張，成交張數639萬2455張。
收盤時上漲233家，下跌722家，持平103家。
成交量前5名個股為群益優選非投等債、南亞科、大成鋼、群益台灣精選高息、富邦恒生國企正2。
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