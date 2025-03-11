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台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
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榮運現金減資50% 退還股東每股5元

2025/3/11 18:39（3/11 18:46 更新）
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榮運11日召開重訊記者會，總經理林振芳（中）說明，董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額約新台幣53.36億元。（長榮儲運提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月11日
榮運11日召開重訊記者會，總經理林振芳（中）說明，董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額約新台幣53.36億元。（長榮儲運提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月11日
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（中央社記者江明晏台北11日電）為調整資本結構、提升股東權益，長榮國際儲運董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額約新台幣53.36億元，每股將退還股東現金5元。

榮運今天召開重訊記者會，總經理林振芳說明，董事會決議辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額約53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金5元，減資後實收資本額約53.36億元。

榮運指出，此次現金減資案將提請股東常會決議通過，並於陳請主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。

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榮運說明，截至2024年12月31日止，保留盈餘達150.48億元，可運用資金上升至41.38億元，負債比率也下降至17.89%，整體財務結構健全，且資金充足，辦理現金減資退還股東股款可減少公司流通在外股數，提高每股盈餘、每股淨值。

榮運預估，2025年下半年可運用資金，於海外子公司資金匯回後，可達新台幣70億元，足以支應減資所需資金，故此次辦理現金減資並不影響財務、業務正常運作及未來營運擴展與投資計畫，且可優化公司資本結構。（編輯：楊蘭軒）1140311

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