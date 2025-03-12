加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

AI驅動2024科學園區營業額4.76兆創高 南科首破2兆

2025/3/12 14:25（3/12 15:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電南科台南園區廠房。（中央社檔案照片）
圖為台積電南科台南園區廠房。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北12日電）2024年3大科學園區營業額今天出爐，合計達新台幣4.76兆元、創歷年新高，年增20.73%，竹科、中科、南科均呈年增，營收以南科首度突破2兆元大關居冠。科學園區6大產業中，僅通訊營收衰退，其餘均成長。

國科會主委吳誠文今天在科學園區營運記者會表示，園區2024年表現非常好。檢視3大科學園區2024年營業額表現，竹科1兆5146億元、年增6.66%；中科1兆342億元、年增10.22%；南科2兆2125億元、年成長39.55%，連4年破兆元，並首度突破2兆元大關。

進一步觀察科學園區6大產業，以積體電路產業2024年營業額3.8兆元、年成長25.4%最高，國科會分析，主因高效能運算及AI應用需求暢旺；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長6.89%。

電腦及周邊產業方面，國科會表示，由於受惠雲端產業長期需求成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，2024年營業額成長8.02%；精密機械產業則受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，2024年營業額年增15.03%。

同時，國科會指出，生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，驅動2024年營業額成長9.64%。

不過，通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致2024年營業額衰退25.11%；國科會表示，廠商網通產品庫存調整將告一段落，加上雲端與基礎建設需求的帶動，產業表現應可逐步改善。

根據統計，2024年園區整體出口額達3.44兆元，成長29.57%，國科會指出，主要亦受惠AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長所致；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為2.40兆元，成長35.33%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望今年科學園區營收表現，國科會說明，全球經濟雖因美國總統川普的新關稅政策與貿易限制措施，使不確定性升高，加上地緣政治風險等諸多挑戰，但園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下，可望持續成長。

國科會指出，參酌園區2024年營運趨勢、各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額亦可穩健成長。（編輯：翟思嘉）1140312

#AI
#中科
#南科
#國科會
#竹科
#吳誠文
#科學園區
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台泥水泥廠導入AI監測 提升營運效率減少能源浪費
74
更多編輯台推薦新聞：