加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／國安高層會議會後記者會 賴總統發表談話
首頁 / 產經

TWQR進軍日韓 央行允諾下一步努力前進新南向

2025/3/13 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）海外旅遊熱潮延續，為了讓國人出國消費更方便，財金公司已經推動TWQR掃碼支付「嗶」進日韓，中央銀行總裁楊金龍今天允諾，會督導財金公司將TWQR進一步推展至新南向國家。

TW及QR字樣分別代表「台灣」及QR Code，兩者合體代表「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。

財金公司串連銀行及電支機構兩大支付體系，以TWQR作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務；TWQR解決市面上各種支付QR Code規格各異、無法互通的痛點，民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張TWQR，就能輕鬆支付。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，央行應督導財金公司，將TWQR推展至新南向國家，楊金龍點頭同意。

財金資訊公司董事長林國良表示，目前國人赴日本、韓國旅遊時，都可以在當地使用TWQR，今年希望日本旅客來台也能使用，接著推動新加坡來台灣使用；新加坡部分，正在磋商階段，希望今年有結果。

google news透過 Google News追蹤中央社

鍾佳濱認為，海外旅遊、境外工作都具有TWQR發展潛力，特別是政府正在推動新南向政策，TWQR應該也要配合推動，納入境外工作者、移工的消費需求，以及不能只是國人在國外旅遊能使用、外國人來台灣消費也要努力開通。

民眾黨立委黃珊珊則表示，財金公司應該要爭取LINE Pay加入TWQR；林國良表示，財金公司也非常希望如此。（編輯：張均懋）1140313

#LINE Pay
#中央銀行
#央行
#財金公司
#新加坡
#新南向
#楊金龍
#立法院
#林國良
#鍾佳濱
楊金龍
棒球12強奪冠發行紀念幣 央行：正在規劃楊金龍：與美財政部溝通良好 不會怕被列匯率操縱國
鍾佳濱
立院裝測分貝設備 民眾黨：黃國昌是對不公不義咆哮鍾佳濱訪蘇比克灣 預見菲律賓為亞洲下一個新星
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：