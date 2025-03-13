中美晶總經理陳振乾接任盛達電董事長 共尋綠能商機

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（中央社記者張建中新竹13日電）盛達電董事長陳忠廷今天退休，由大股東中美晶總經理陳振乾接任。中美晶表示，未來將與盛達電持續探索再生能源與儲能產業的發展機會，以掌握潛在商機。

中美晶發布新聞稿指出，中美晶為盛達電最大法人股東，持股比重約12.98%，陳振乾今天接任盛達電及其子公司盛齊綠能董事長。

中美晶表示，陳振乾擁有豐富的國際財務與管理經驗，曾任KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事、資深合夥人及審計部營運長，亦具備財經法規與企業併購專業，曾參與再生能源、半導體、資通訊等產業的跨國專案，並深諳全球資本市場籌資及企業風險管理。

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中美晶指出，將藉由陳振乾的經驗、專業與視野，開啟中美晶與盛達電更多業務發展與合作的可能性，為未來成長創造機會。

盛達電以光、充、儲一體化解決方案為核心，整合太陽能、儲能、電動運具與智慧能源管理。中美晶表示，透過轉投資盛達電強化儲能布局，未來將持續探索再生能源與儲能潛在商機。（編輯：楊凱翔）1140313