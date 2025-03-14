加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

和泰產險業績8年成長2.9倍 今年簽單保費拚155億

2025/3/14 19:27（3/14 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
和泰產險董事長蔡伯龍（左）、總經理顏思齊（右）14日出席媒體見面會，公司喊出2025年簽單保費收入目標為新台幣155億元。中央社記者羅元駿攝 114年3月14日
和泰產險董事長蔡伯龍（左）、總經理顏思齊（右）14日出席媒體見面會，公司喊出2025年簽單保費收入目標為新台幣155億元。中央社記者羅元駿攝 114年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北14日電）和泰產險總經理顏思齊今天指出，今年公司簽單保費業績目標拚新台幣155億元，以車險占比6成多為大宗，也積極發展並支援商業險的綠能險和資安險。

和泰產險今天舉行年度媒體見面會，董事長蔡伯龍、顏思齊等高階主管出席。2024全年和泰產險簽單保費收入達143.4億元，年增9%。

顏思齊表示，和泰產險過去8年業績成長2.9倍，今年業績目標拚155億元，其中車險占大宗比重約6成多、商業險約占2成多，其他則為個人險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

顏思齊指出，今年前2個月的離岸風電、綠能設備相關產險業績較去年同期成長25%，未來只要費率足夠就會去支援新興風險，也包含資安險等。他強調，未來持續隨市場變化，提出多元化產險商品。

顏思齊也分享今年和泰產險的3大方針，首先為布局跨業合作、發揮集團綜效，再來是持續流程改造以提升服務效能，最後則是實踐公平待客並提升企業形象。（編輯：楊蘭軒）1140314

#和泰產險
#顏思齊
顏思齊
藝師打造500萬片馬賽克磚牆 講述大航海時代故事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：