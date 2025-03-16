菲律賓種電評估 經部：綠電輸台成本每度低於4元才買

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（中央社記者曾智怡台北16日電）菲律賓種綠電評估報告近日完成，電力輸送回台成本引發關注。經濟部表示，國際海纜技術可行，但須待確認海纜路徑才能推估成本，並強調電力運輸成本將隨規模經濟及市場普及化而大幅降低，境外綠電回台目標價格為每度新台幣4元，且輸台成本低於4元才會買。

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，並稱每度電成本低於4元，但近日完成的評估報告指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，但每度運輸成本高達5.5元，以現階段而言，成本、技術與法規面均有待克服，更存在地緣政治風險。

經濟部能源署透過新聞稿表示，成本方面，主要是參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2、3元，且國際海纜輸送已相對成熟，儘管成本隨著地形條件而有所變化，但能源署強調，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具備可行性。

能源署官員解釋，郭智輝希望強調的是「低於4元才會買」，因台灣電價約4元，但目前還無法推估具體成本，是因尚未確定海纜路徑；不過經濟部先前已有請教水文教授，可能的路徑有2條，第一是由恆春海脊到菲律賓呂宋島，雖途經菲律賓海溝，但可選擇較淺路徑，不一定得繞過最深4000公尺處。

另一條是從呂宋島島弧接到小蘭嶼，距離僅50幾公里，深度約2000多公尺。但官員不諱言，一切尚需進行海床地形調查才能確定，先前也和國際海纜公司視訊交流，對方也明講估不出成本，因無探勘資料。

官員表示，現在是先進行可行性分析，「不要參雜太多主觀判斷、一定都是有所本」，接下來預計進入海床探勘階段，進一步確定海纜路徑，但要執行仍須編列預算，也需立院同意。

針對電池船可作為短期替代方案，但運輸成本高昂，官員表示，儲能海運成本涉及規模經濟及市場普及化，菲律賓、日本等島嶼國家或偏遠地區，若要在每一小島蓋發電廠、再蓋海纜，其實不具經濟效益，因此日本才會轉向開發電池船，而隨著儲能技術進步，預估成本將大幅降低。

另一方面，日本公司開發的電池船是一種電動船，若改採貨櫃船（裝上儲能櫃）運輸成本可再降低。

此外，評估報告建議台廠赴菲律賓投資光電廠，官員表示，目前已有台灣企業在菲國布局光電開發，但都是單打獨鬥，未來希望由政府主導、扮演更多角色，包含法令、土地議題協調等，與菲國政府建立穩定溝通聯繫方式，協助台廠在當地開發綠電。

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對於有媒體報導郭智輝想法天馬行空，導致官員瞎忙一場，能源署表示，經濟部都有定期召開研商會議，透過客觀資料推動合理多元綠能開發及綠能境外合作，並就特定技術議題就教於國內外專家或公司，如海底地形、海纜鋪設等，並無一團亂等相關情事。

經濟部表示，綠能跨境合作為國際趨勢，也是能源轉型的新契機，境外綠電輸送回台灣具可行性，也期望與理念相近的民主國家共同合作，推動區域經濟發展與減碳目標，穩定區域供電。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140316