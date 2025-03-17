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台股漲150.58點

2025/3/17 14:11
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（中央社台北17日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲150.58點，為22118.63點，漲幅0.69%，成交金額新台幣3018.8億元。

加權指數開盤為22137.53點，盤中最高22306.83點，最低22110.08點；不含金融股指數19183.52點，漲132.29點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.47%、食品股跌0.71%、塑化股漲0.9%、紡織股跌0.42%、機電股漲0.76%、造紙股漲0.1%、營建股漲0.73%、金融股漲0.62%。

委買張數1986萬3152張，委賣張數1143萬2991張，成交張數631萬1226張。

收盤時上漲537家，下跌412家，持平112家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、群創、華邦電、元大滬深300正2、南亞科。

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漲幅前5名個股為亞航、聚隆、銘旺科、迎廣、成信實業*-創。

跌幅前5名個股為台揚、麗嬰房、康控-KY、大飲、東鹼。1140317

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