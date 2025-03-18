東元：綠電交易拚4月取得執照 深度節能應用逾百件

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）2025智慧城市展今天上午揭幕，電機大廠東元盛大參展，總經理范炘指出，目前東元參與的企業深度節能應用案件，在國內外已超過100件，此外，東元正申請綠電交易執照，預期4月執照通過機率高。

東元此次參與智慧城市展，以能源服務、智慧城市用電解決方案為主題，針對高排放企業、醫院、學校、旅館、大型購物中心等應用場域，提供節能服務，包括人工智慧（AI）溫室氣體盤查、動力系統和公用系統智慧節能、智慧空調深度節能、虛擬電廠、智慧能源管理等5大計畫。

其中在虛擬電廠布局，東元表示，湖口廠打造集團虛擬電廠示範中心，整合太陽能發電、儲能系統、氫能燃料電池、戰情室中心能源管理系統等，並導入綠電交易功能，整合創能、儲能、交易等應用。

范炘上午在會場接受媒體採訪時透露，東元持續布局綠電交易，正申請執照中，預估綠電售電執照4月通過機率高。東元也預估，今年太陽能建置量可較2024年增加50%。

另外針對工廠、商辦、醫院和購物中心等場域，東元提供智慧控制與感測數據分析，調控動力設備與公用系統，落實40%以上節能減碳功效。

東元指出，相關動力設備和公用系統智慧節能方案，已經切入印刷電路板PCB製造商、伺服器機殼廠商、電子零件供應商企業總部、自行車廠營運總部、大型醫療集團等。

范炘指出，東元協助機櫃型伺服器廠商規劃深度節能，針對各種用電程度提供不同方案，在大型伺服器產品，也協助廠商布局表後儲能方案以及綠電使用。

東元集團旗下東訊展示AI高科技溫室氣體盤查方案，掌握碳排熱區、碳排資訊和用電狀況，東元指出，藉此已協助經濟部轄下105個單位及2萬5000家中小企業，完成碳盤查並取得認證。

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東元2024年10月與PCB大廠臻鼎-KY建立全面策略合作夥伴關係，推動PCB產業節能減碳和永續發展，雙方將以每年減碳5000公噸以上為目標。

在智慧空調設計，東元展示冰水機結合AI技術，可應用在工廠、數據機房、便利商店、醫院等場域，預估節能率再提升10%至12%。（編輯：林家嫻）1140318