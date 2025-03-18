品安2月營運轉盈 每股純益0.004元

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（中央社記者張建中新竹18日電）記憶體模組廠品安2025年2月營運較去年同期轉虧為盈，歸屬母公司淨利約新台幣20萬元，每股純益0.004元。

品安2024年刪減人力百餘人及退租廠房，應對大客戶金士頓（Kingston）終止代工業務衝擊，引發各界關注。因人員緊縮及廠房租金降低，加上產能利用率提升，品安2024年第4季營運順利好轉。

品安2024年第4季營業利益3941萬元，歸屬母公司淨利6035萬元，每股純益0.99元。品安2024年歸屬母公司淨利1003萬元，每股純益0.16元。

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在外資買多賣少推升下，品安股價急遽走高，近5個交易日自24.2元攀升至35元，累積上漲10.8元，漲幅達44.6%。

因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，品安公告自結2月獲利，歸屬母公司淨利20萬元，每股純益0.004元，優於2024年同期每股虧損0.02元。（編輯：楊蘭軒）1140318