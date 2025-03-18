認和科技陸資爭議 金管會要求銀行公會檢視資安規範

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（中央社記者羅元駿台北18日電）有陸資背景的「認和科技」，繞道新加坡來台承接國泰世華銀的信用卡核心系統升級專案。金管會官員今天指出，將請銀行公會檢視資通安全相關管理規範，並強化管理機制，也計畫跨部會合作，針對管理資安廠商意見交換。

經濟部長郭智輝今天表示，經調查國泰世華銀行信用卡核心系統升級專案的新加坡公司認知科技為陸資公司，將依兩岸人民關係條例第93條之1，處以新台幣217萬元罰鍰。國泰世華銀回應，已與認和科技解約，且無資訊外洩疑慮。

金管會銀行局主秘王允中今天在例行記者會指出，2024年已督導銀行公會訂定「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」，就銀行資通系統軟硬體的開發、建置與維運服務的供應商，訂有相關風險管理要求。

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王允中表示，先前金管會也要求金融業若承接有國安、資安疑慮的資訊業務採購案，要事先評估承接可能的風險，也不可以使用危害國家資通安全的產品。

王允中說明，針對此個案將請銀行公會再去檢視資通安全管理規範，強化管理機制並降低國家資通訊風險。另外，金管會也將研擬跨部會合作，針對管理資安廠商進行意見交換。（編輯：潘羿菁）1140318