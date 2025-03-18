陸資新加坡商遭開罰 經部：股權改變未經核准

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（中央社記者劉千綾台北18日電）陸資疑繞道新加坡來台設立子公司，承接國泰世華信用卡系統，引發資安疑慮。經濟部表示，經調查後發現認和科技的股東結構改變，且陸資具有控制能力，卻未事先取得核准，因此認定後開罰新台幣217萬元；認和科技未來若要在台營業，須依陸資身分重新申請。

日前媒體報導指出，具有中國政府背景的中資企業認和科技（AnyTech）聲稱為新加坡公司，但背後金主為北京江融信。江融信為中資企業，國家中小企業發展基金有限公司持有2成5股權，而國家中小企業發展基金有限公司為中國財政部實際控制、持股比例逾4成2的國家級股權投資基金。

認和科技透過新加坡繞道來台設立子公司，承包有數百萬用戶的國泰世華信用卡升級系統，引發爭議。經濟部長郭智輝今天在立法院接受質詢時表示，經調查新加坡商「認和科技」確為陸資公司，將依兩岸人民關係條例第93條之1，處以217萬元罰鍰。

經濟部表示，新加坡認和科技申請來台灣設立分公司，當時認和科技的股東只有2名新加坡人，經過調查後，發現認和科技股東結構改變，且陸資對新加坡認和科技具有控制能力，已經符合陸資許可辦法所稱陸資投資人的定義。

經濟部投資審議司官員說明，依照規定，由外資變更為陸資，必須先取得核准，但新加坡認和科技並未事先取得核准，由投審司認定後開罰；處分書由於涉及到廠商資訊，無法公開。

至於認和科技未來是否可在台營業，投審司官員表示，認和科技可以重新依陸資身分申請，但營業項目要先符合陸資開放的範圍，最後再依審查結果決定。

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根據陸資認定標準，包括在大陸地區的人民、法人團體或其他機構，以及大陸地區人民、法人團體或其他機構經由第3地區公司來台投資者，其中第3地區陸商定義為符合陸商直接投資或間接持有第3地區投資公司股份或出資總額逾30%、或陸商對該第3地區公司具有控制能力其中一項條件。

具有控制能力的定義方面，根據經濟部解釋令，包括與其他投資人約定下，具超過半數有表決權股份的能力，或依法令或契約約定，可操控公司財務、營運及人事方針等條件，符合其中一項即具控制能力。（編輯：潘羿菁）1140318