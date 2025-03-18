電信三雄參展智慧城市展 實戰成果輸出海外

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（中央社記者江明晏台北18日電）電信三雄今天參加智慧城市展，中華電信透露，近期協助台商，在墨西哥完成首個海外AIDC(AI網路資料中心)項目；遠傳旗下交通號誌不斷電系統，已協助日本客戶引進日本防災市場；台灣大則攜手精誠、USPACE、WeMo布局海外市場。

2025年智慧城市展自今天起至21日於南港展覽館登場，中華電信拓展創新科技的應用服務，已連續第12年參與，今年以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為主題，在台北展區展示智慧交通、AI應用、網路韌性及智慧城市4大領域共計16個展項。

中華電信總經理林榮賜受訪時表示，中華電信（包含是方）在全台IDC市場維持7成以上的市占率，加上海地星空網路基礎，持續發展全光網路，符合AI對於快速傳輸及低延遲的網路特性需求。

他接續說，看好未來AI需求，中華電信除升級既有IDC成為AIDC，北部及台南共兩個，未來陸續建設升級還有4個，將提供算力服務（GPU As a Service），並透過全光網路，串聯分散各地IDC、整合既有網路基礎，搶攻AI算力及應用商機。

他也透露，近期中華電信更協助台商，在墨西哥完成首個海外AIDC項目。

遠傳電信近年積極布局數位淨零雙軸智慧解決方案，除在台灣有落地成果，智慧醫療及交通號誌不斷電系統也前進海外市場。

遠傳總經理井琪表示，遠傳旗下開發的交通號誌不斷電系統已經協助日本客戶引進日本防災市場，智慧醫療已經前進帛琉及印尼市場，尤其近期攜手亞東醫院及印尼營運商，很快就可以看到落地印尼市場的解決方案。

台灣大哥大展示「智慧交通」、「智慧居家」及「永續綠能/智慧AI應用」3大領域，共12大創新應用，並首度曝光「次世代電動車娛樂體驗」，整合聯網（Connection）、內容（Content）與充電（Charging），搭載台灣首家提供車用的OTT影音平台MyVideo，將車子打造為行動娛樂包廂。

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同時，台灣大哥大也首度展出「家用儲能服務」，讓住家自主調配用電時段，削峰填谷、節省電費；提供企業「智慧能源管理解決方案」結合電信網路與儲能技術，每年可節省近20%電費。

針對海外市場部分，台灣大表示，已攜手策略夥伴精誠、USPACE、WeMo布局海外市場。（編輯：林興盟）1140318