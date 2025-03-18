宏碁智通進軍泰國充電樁市場 在台布局娛樂機台

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（中央社記者吳家豪台北18日電）2025智慧城市展今天開幕，宏碁集團子公司宏碁智通宣布將在展會期間與泰國企業簽訂充電樁產品合作備忘錄，並持續擴展多元支付服務應用，進軍全台寶可夢遊戲機、夾娃娃機等娛樂機台市場。

宏碁智通總經理游明豐透過新聞稿說，宏碁智通深耕智慧交通領域多年，預計近日與泰國企業簽署合作備忘錄，除了能加速旗下充電樁產品的國際布局，為營運挹注動能，更將協助東南亞市場數位轉型。

宏碁智通與泰國智慧充電管理平台廠商Chosen Digital將於智慧城市展中簽訂合作備忘錄，聯手拓展泰國市場，推動電動車充電與多元支付解決方案，聚焦政府機關、住宅社區及商業應用。

宏碁智通以「揪吉嗶嗶JJ-Beep」為多元支付服務品牌，提供無人化設備多元支付整合服務，預計今年將部署超過1萬台多元支付驗票機，協助相關業者快速升級現有設備。

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此外，宏碁子公司安圖斯科技今天在智慧城市展中展示最新的人工智慧（AI）智慧校園解決方案，包含「AI智慧教室」與「智慧監控影像辨識方案」，提升教學環境與校園安全管理。

宏碁通信則在智慧城市展發表智慧識別證，配備4色電子紙顯示螢幕，可隨時更換識別證上的資訊，也能切換變成個人行事曆或更新工作訊息，並具備藍牙定位功能，可以提供巡檢或人員定位等所需服務。（編輯：林淑媛）1140318