台企銀：今年配發股票股利為主 目前房貸無需排撥

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（中央社記者張璦台北19日電）台灣企銀今天表示，今年股利配發以分派股票股利為主，以保留營運所需資金，將綜合考量2024年獲利表現、股東權益等進行決議。此外，今年房貸業務仍將以自住、首購族群為主，且目前台企銀房貸無需排撥。

台灣企銀今天舉行線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，會中公布2024年合併稅後淨利達新台幣112.37億元、年增6.33%，每股稅後盈餘（EPS）1.23元；資產品質方面，逾放比降至0.17%，較2023年下降0.01%、備抵呆帳覆蓋率則提升至790.84%，年增69.96%。

談及股利政策，台企銀表示，今年配發仍是以分派股票股利為主，主因希望保留營運所需的資金，將依據2024年全年獲利情形、充實資本結構等綜合因素來考量，並兼顧股東權益，提報董事會決議。去年股利發放因特別盈餘公積迴轉，使配發率超過100%，則是比較特殊的情況。

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會中法人關心房貸相關議題，台企銀表示，目前主要是配合政府健全房地產市場方案相關政策，房貸業務以自住、首購族群為主要貸款對象，協助其取得購屋所需資金，維持個金放款動能成長，另外，目前台企銀房貸無需排撥。

針對今年業務推展方向，陳紹晃表示，將延續發展多元收益策略，除了加強核心存、放款業務獲利外，也會積極發展個人金融、財富管理及海外業務，維持獲利動能成長。（編輯：潘羿菁）1140319