台股漲416.43點
2025/3/20 13:49
（中央社台北20日電）台北股市今天開高走高，收盤漲416.43點，為22377.26點，漲幅1.9%，成交金額新台幣2701.34億元。
加權指數開盤為22171點，盤中最高22377.26點，最低22171點；不含金融股指數19430.57點，漲396.64點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.29%、食品股漲0.57%、塑化股漲0.98%、紡織股漲0.89%、機電股漲2.41%、造紙股漲0.1%、營建股漲1.36%、金融股漲0.42%。
委買張數1988萬652張，委賣張數1070萬4371張，成交張數566萬8522張。
收盤時上漲803家，下跌169家，持平91家。
成交量前5名個股為南亞科、華邦電、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、群創。
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漲幅前5名個股為華經、凌華、沛爾生醫-創、銘旺科、凌群。
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