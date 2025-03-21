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台股跌168.16點

2025/3/21 13:49
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（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌168.16點，為22209.1點，跌幅0.75%，成交金額新台幣3167.44億元。

加權指數開盤為22362.38點，盤中最高22366.95點，最低22200.23點；不含金融股指數19278.31點，跌152.26點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.59%、食品股漲0.09%、塑化股跌1.53%、紡織股跌0.28%、機電股跌0.83%、造紙股跌0.69%、營建股漲1.9%、金融股跌0.49%。

委買張數1954萬6226張，委賣張數1137萬4692張，成交張數634萬1048張。

收盤時上漲325家，下跌660家，持平80家。

成交量前5名個股為華邦電、元大滬深300正2、群創、南亞科、富邦恒生國企正2。

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漲幅前5名個股為華經、有成精密、日成-KY、聯上發、騰輝電子-KY。

跌幅前5名個股為偉訓、聚隆、台揚、裕日車、廣宇。1140321

#元大滬深300正2
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#台股
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台股
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