台股跌168.16點
2025/3/21 13:49
（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌168.16點，為22209.1點，跌幅0.75%，成交金額新台幣3167.44億元。
加權指數開盤為22362.38點，盤中最高22366.95點，最低22200.23點；不含金融股指數19278.31點，跌152.26點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.59%、食品股漲0.09%、塑化股跌1.53%、紡織股跌0.28%、機電股跌0.83%、造紙股跌0.69%、營建股漲1.9%、金融股跌0.49%。
委買張數1954萬6226張，委賣張數1137萬4692張，成交張數634萬1048張。
收盤時上漲325家，下跌660家，持平80家。
成交量前5名個股為華邦電、元大滬深300正2、群創、南亞科、富邦恒生國企正2。
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漲幅前5名個股為華經、有成精密、日成-KY、聯上發、騰輝電子-KY。
跌幅前5名個股為偉訓、聚隆、台揚、裕日車、廣宇。1140321
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