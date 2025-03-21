央行金檢取代房市信用管制 國銀檢視4重點避踩紅線

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（中央社記者張璦台北21日電）央行以金檢取代新一波信用管制，國銀主管認為，接下來銀行將注意4大重點，包含持續減降不動產貸款集中度、調控建商曝險集中度、高價住宅認定標準、週轉金貸款是否流向購買房地產等，避免踩到紅線而被裁罰。

中央銀行20日舉行第1季理監事會，並未加碼房市管制，符合央行總裁楊金龍先前「以金檢取代信用管制」的說法。不過央行表示，將持續積極檢視銀行自主控管不動產貸款總量情形，督促落實自訂的具體改善計畫。

針對央行發動金檢，國銀主管認為，截至今年2月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率為37.11%，較去年6月底的37.61%有所減降，但有部分銀行仍高於此平均水準、甚至高於4成，因此預期按季改善不動產貸款集中度，仍是一大重點。

國銀主管指出，除不動產貸款餘額要減少，總放款還要維持一定的水準，整體比率才有辦法降下來，所以預期要多開發優質的非不動產授信。

再者，國銀主管表示，對建商曝險的集中度調整亦是須關注項目，因為部分建商槓桿過大，若銀行過度集中放款給特定建商，可能使風險偏高。

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第3，國銀主管指出，先前央行選擇性信用管制除將高價住宅最高貸款成數調降，依規定，在判定一個物件是否跨越高價住宅的門檻時，應以鑑價或買賣金額之中的「較高值」認定，而非較低值，近期就有銀行因誤判這項規定被央行罰鍰，因此接下來實務上也會特別留意此面向。

第4，國銀主管認為，週轉金貸款流向也會是銀行注意的面向，因為央行近期金檢發現部分缺失，比如利用週轉金貸款支付購屋貸款本息，形同變相給予寬限期；或除購屋或購地貸款外，另以投資理財或營運週轉等名義，申貸週轉金貸款，再把此資金用來支付房地價款，使兩者合計的貸款成數超過法定上限等。（編輯：潘羿菁）1140321