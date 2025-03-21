全球電信商大會論壇登台 聚焦IOWN創新應用

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（中央社記者江明晏台北21日電）全球電信商大會論壇在今年智慧城市展中登場，中華電信邀請日本NTT、新加坡Singtel、泰國National Telecom、越南FPT等高層齊聚，探討5G與AI技術，以及IOWN全光網路創新應用。

全球電信商大會論壇今天登場，由中華電信協同台北市電腦公會，邀請來自日本NTT、新加坡Singtel、泰國National Telecom、越南FPT及台達電等講者，以「5G AI應用時代：下一代技術如何重塑人類生活」為題共同交流。

NTT IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，創新全光和無線網路）開發辦公室副總裁荒金陽助分享NTT在網路安全、企業技術戰略及全球服務佈局的經驗。

IOWN技術具備低延遲與高傳輸能力，中華電信表示，持續與NTT合作，將此技術特性導入推動智慧城市與企業創新應用，包括全息投影技術可透過IOWN APN與國際連結，讓不同地點的表演者能即時協作異地共演，創造沉浸式互動體驗。

中華電說明，該技術已於2024年NTT論壇亮相，並將於2025大阪世博會擴大應用，展現其在娛樂、文化及企業協作領域的潛力。

台達電表示，積極將IOWN技術導入智慧能源與智慧建築領域，透過全光網絡的即時監測與AI優化調度能力，提升能源管理效率，使電力分配更精準、系統運作更穩定。

和碩則聚焦於智慧製造與工業4.0，利用IOWN技術提升工廠內部數據交換與AI決策機制，優化生產流程並提高運營效率。

此外，中華電信近年深化全球合作網絡，攜手新加坡Singtel、泰國AIS電信公司（Advanced Info Service Co.）等夥伴，共同推動5G、AI與邊緣運算技術發展。

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中華電信總經理林榮賜表示，AI、5G及新世代網路技術如IOWN正逐步改變人類的工作模式、溝通方式與生活形態，除提升效率、更可重塑產業新局。

他同時強調，這些創新技術的前瞻推動，需藉由全球電信業者共同努力，今年智慧城市展的全球共創館，以及今天的全球電信商大會，就是展現出此一趨勢。（編輯：楊凱翔）1140321