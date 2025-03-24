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台股觀望氣氛濃 法人：指數可能區間盤整

2025/3/24 08:05
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（中央社記者張建中台北24日電）美股主要指數21日多數收漲，道瓊工業指數上漲32.03點，那斯達克指數上漲92.42點。法人表示，台股市場觀望氣氛濃厚，指數將維持區間盤整走勢。

美股21日盤中震盪，終場多數收高。道瓊工業指數上漲32.03點，漲幅0.08%，標準普爾500指數上漲4.67點，漲幅0.08%，那斯達克指數上漲92.42點，漲幅0.52%，費城半導體指數下跌43.424點，跌幅0.94%。

國內外產業訊息方面，台積電預計3月31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，將由共同營運長暨執行副總經理秦永沛主持。

美國3月12日對進口鋼鋁課徵25%關稅，美國鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。中鋼董事長黃建智表示，第2季鋼市平穩正向，第3季需再觀察，因川普政策發酵還需時間。

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半導體晶圓測試廠京元電於21日下午遭檢調單位搜索，京元電表示，民國112年主動通報司法機關請求協助調查採購事務，對財務業務無重大影響。

法人表示，台股觀望氣氛濃厚，指數將維持區間整理格局。美國關稅政策是近期市場一大變數，投資人宜靜待利空鈍化。（編輯：張均懋）1140324

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