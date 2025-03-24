台股跌102.46點
2025/3/24 13:52
（中央社台北24日電）台北股市今天開高走低，收盤跌102.46點，為22106.64點，跌幅0.46%，成交金額新台幣2446.46億元。
加權指數開盤為22348.38點，盤中最高22380.73點，最低22106.64點；不含金融股指數19170.39點，跌107.92點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.12%、食品股漲0.05%、塑化股跌1.03%、紡織股跌0.37%、機電股跌0.6%、造紙股跌0.58%、營建股漲0.45%、金融股漲0.33%。
委買張數1824萬2243張，委賣張數994萬1420張，成交張數495萬4884張。
收盤時上漲300家，下跌677家，持平86家。
成交量前5名個股為華邦電、漢翔、元大滬深300正2、南亞科、群創。
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漲幅前5名個股為寶一、華經、安集、有成精密、兆赫。
跌幅前5名個股為泰鼎-KY、台揚、日成-KY、東訊、飛捷。1140324
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