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電子股翻黑 台股下跌102.46點收22106.64點

2025/3/24 13:56（3/24 14:04 更新）
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台北股市終場下跌102.46點，指數收在22106.64點。中央社記者趙世勳攝 114年3月24日
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（中央社記者張建中台北24日電）台股今天開高震盪收低，由紅翻黑，終場下跌102.46點，指數收在22106.64點，年線關卡得而復失，成交值新台幣2446.46億元。

台積電今天跳空開高，開盤達986元，上漲14元，隨後賣壓出籠，股價震盪走低，終場收在平盤972元。

鴻海、廣達、信驊和世芯-KY等權值高價股震盪收跌，南亞科、華邦電等記憶體族群走弱，電子類股指數下跌0.58%。

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兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國關稅政策不確定性高，投資人選擇退出，市場觀望氣氛濃厚，美國關稅政策變化是市場關注焦點。（編輯：張均懋）1140324

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