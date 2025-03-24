卜蜂配息4.5元 董事長鄭武樾看好今年營運比去年成長

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（中央社記者何秀玲台北24日電）雞肉大廠卜蜂今天在證交所舉辦法說會，並公告擬配發現金股利4.5元。卜蜂董事長鄭武樾說，今年雖不確定因素多，但雞豬蛋價皆穩定，飼料也持續增加自用量，降低生產成本，以及桃園肉品分切廠今年7月試營運，看好今年營運有望比去年好。

卜蜂2024年財報，營收為新台幣279.5億元，獲利受雞價不佳影響，歸屬於母公司業主淨利為19.29億元，年減14.9%，每股純益為6.55元，不過獲利和每股純益仍雙創歷年次高。卜蜂今天也公告擬配發現金股利為4.5元，配發率68.7%。

卜蜂2024年相關業務營收比重，肉品占比最高為40%，飼料占比25至30%，其餘為肉品加工和蛋品。

鄭武樾表示，去年獲利受毛雞價格處於谷底影響，經過去年一整年調整後，今年價格從谷底往上爬，他看好今年雞價之外，也看好即食市場蓬勃發展，將增加肉品加工營收和利潤。

豬肉方面，鄭武樾說，目前毛豬價格約落在每公斤95元左右，預估今年毛豬價應該會穩定在90到95元間，因國內豬病情持續有藍耳病和小豬下痢，毛豬價錢會稍微往上攀升。

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飼料方面，他說，目前國內飼料價格是高過國際行情，算平穩中成長；而卜蜂持續增加自用飼料，可降低生產成本，增加獲利，雖然航運價格不斷上漲，但都還在控制之中。

至於桃園肉品分切廠目前正在申請使照，他說，現在正加緊進度，期望在今年7或8月試營運，最晚希望明年第1季正式啟用。（編輯：林興盟）1140324