郭智輝稱任內電價漲2次 經部澄清：4月方案未決

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（中央社記者曾智怡台北24日電）經濟部長郭智輝今天在立法院經委會備詢回應「任內漲了2次電價」。經濟部澄清，郭智輝去年520上任後僅有10月1次電價調漲，今年4月電價調整方案因電價審議會尚未開會，因此尚未決定方案。

經濟部透過新聞稿表示，目前已召開4場次工作小組會議，針對台電公司財務情形、燃料成本、購電支出、輸配電支出及營業費用等成本資料進行詳盡討論；但電價費率審議委員會尚未召開，4月電價調整方案仍待電價審議會綜合考量電價反映成本、電價調整對民生物價的影響，審慎評估決定。

經濟部指出，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，近期國際燃料價格雖有回穩，但相較於疫情前5年均價仍在高價，例如2016至2020年煤價每噸80美元、氣價每立方公尺9元；2025年煤價預估每噸120到130美元，氣價每立方公尺15.4元，均高出2016至2020年均價甚多。

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經濟部重申，台電虧損是因2022至2024年受全球地緣政治影響，國際燃料價格上漲所致，各國均多次大幅調漲電價因應，韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，法國也調高達47%、65%。

經濟部表示，台灣為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近3年吸收成本達6000億元，因未足額反映於電價，才導致2024年累虧達4229億元。（編輯：潘羿菁）1140324